《怒火》橫掃4項金像獎︱子丹遺憾陳木勝未能領獎　霆鋒：佢在天之靈會知！

導演陳木勝（Benny）遺作《怒火》除票房成績彪炳外，更於本港多個影壇頒獎禮獲肯定！剛過去的金像獎，該片獨攬4項大獎，當得悉Benny獲頒「最佳導演」殊榮，兩位男主角甄子丹及謝霆鋒不無感慨，霆鋒更多謝陳導多年來為影壇作出的貢獻！

Benny執導的英皇電影《怒火》，找來「雙雄」謝霆鋒及甄子丹擔演，自開拍至上畫都贏盡戲迷關注及口碑，內地票房高達13億元人民幣（約15億港元），叫好叫座之餘，更贏得業內肯定。

繼榮獲《第28屆香港電影評論學會》的「最佳導演獎」及「推薦電影獎」，以及於《香港電影導演會2021年度獎項》囊括「最佳電影」及「最佳導演」等大獎後，前晚舉行的《第40屆香港電影金像獎》，該片更一口氣狂掃4獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳動作設計」及「最佳剪接」，成績斐然！

當宣布Benny獲得「最佳導演」一刻，頒獎嘉賓代為讀出陳太謝詞，全場肅立向Benny致敬，場面感人。身為男主角的子丹因忙於內地工作，未能抽空返港出席頒獎禮，但得悉《怒火》奪佳績，不禁感性說：「再次勾起我同陳木勝合作嘅點滴回憶，心情真係好複雜，遺憾佢未能親身領取呢個實至名歸嘅榮耀，唏噓不已。」

賀爸爸謝賢稱帝

另一男主角霆鋒拍畢新片《海關戰線》後，已返回內地繼續工作，因而未能出席盛會，對於《怒火》獲評審認同，他欣喜之餘亦滿懷感觸：「《怒火》得到『最佳電影』及『最佳導演』等4項大獎，當然有額外感觸，因為Benny已離開咗我哋，不過我相信佢在天之靈一定會知道，再次多謝佢咁多年嚟帶畀我哋咁多部精彩電影！」

而對於爸爸謝賢憑《殺出個黃昏》稱帝，霆鋒自然欣喜非常，除立即於社交網留言戥爸爸高興，昨日又再次回應：「爹哋得到『最佳男主角』，我當然好替佢開心，多謝所有影迷喺過去60幾年對佢嘅疼愛與支持。前年佢獲頒『終身成就獎』，今年又得到『最佳男主角』，相信佢非常開心！」