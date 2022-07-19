花成年時間被游說演《復仇者聯盟》　艾倫莊遜最後因一個人決定加盟

好多演員都恨演漫威（Marvel）超級英雄電影，不過英國男星艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）卻例外，要導演Joss Whedon花了接近一年時間游說才答允接拍。

據知Joss是因為看過艾倫在成名作《勁揪俠》（Kick-Ass）中的演出才決定邀請他在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中飾演超英「快銀」（Quicksilver）一角，不過他因為太擔心漫威的合約太「困身」以及時間限制而遲遲未落實。最終他因為美國女星Elizabeth Olsen落實飾演他的姊姊「紅女巫」，他才點頭接拍。點解艾倫因為Elizabeth加盟至放心演？原來在拍《奧》之前，他們已在《哥斯拉》（Godzilla）中合作過飾演夫妻。而自此合作之後他們更成為好朋友。

而在《奧》之前，他原本有機會在另一超英大片《蜘蛛俠》（The Amazing Spider-Man）中飾演Peter Parker（即蜘蛛俠）一角，但最終被美國男星安德魯加菲（Andrew Garfield）擊敗奪去角色！