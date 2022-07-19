陳葦璇新歌投射個人情感　MV獻出螢幕初吻

歌手陳葦璇（Kira），加盟環球唱片第一首歌《一個傻瓜一個啞》，有別於以往的跳唱面貌。歌曲呈現出女生的心聲，講述她與另一半交往多年彼此依然相愛，卻因為相處方式起了變化而面臨分手邊緣的故事，這也是很多情侶的寫照，怎樣去保持愛情新鮮，葦璇坦言也曾是歌中的女主角，於愛情路上遇過相似經歷：「當時我忍受咗一段頗長嘅時間，先決定同男朋友『攤牌』，佢向我解釋唔係故意忽略我嘅感受，仲真誠地道歉，最終成功修補關係！」

葦璇大方以她的真實愛情經歷作為MV的藍本，又特別邀請Himmy（黃定謙）擔任男主角，為配合劇情，她更獻出螢幕初吻，被問到是否很尷尬緊張？葦璇笑指：「Himmy好有『經驗』演過唔少感情戲，而且我哋氣場合拍，所以我好放心交戲。」MV中有幕戶外求婚場景，雖然她特意親自製作晴天娃娃祈求天公作美，惜還是被連番驟雨下被迫中斷，她說：「我哋喺好空曠偏僻嘅地方，好清楚睇住大片烏雲從遠處飄來，冇耐就落大雨，對岸小島嘅上空仲有閃電閃過，場面既壯觀又驚險！」起初團隊堅持待停雨後繼續拍攝，最後因雨勢一直未減弱，為免阻礙進度，決定轉地點完成這一幕，終順利完成拍攝。