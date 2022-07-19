太興邁向33周年　大推期間限定雙重奶茶優惠賞

【特約報道】為慶祝集團邁向33周年，太興推出期間限定雙重奶茶優惠以答謝顧客多年來的支持。7月中旬起，顧客可藉限時升級優惠及「三點三．買杯茶 送個包」優惠嚐盡太興多款特色奶茶。

雙重奶茶優惠 分享33年喜悅與成果

由即日起，太興首先推出限時升級優惠，顧客凡惠顧任何午市及下午茶市套餐，即可加港幣3元升級飲品至香芋奶茶﹑豆花奶茶或桃膠奶茶。此外，太興由7月18日起亦推出「三點三．買杯茶 送個包」優惠，由即日起顧客凡於下午茶時段堂食惠顧香芋奶茶、豆花奶茶或桃膠奶茶乙杯，即可免費獲贈西多士或粗粒花生醬、奶醬、油占或果占口味厚多士乙份。

傳統與創新交織 限時推出三款人氣奶茶新品

提及太興，不少人都想起一系列享譽業界的港式燒味，然而太興出品的奶茶亦以其多重茶底炮製出的甘香淳厚和絲般細滑而聞名，是不少港人心心念念的地道滋味。適逢太興迎來集團33周年的慶典，特別推出三款限時奶茶新品，拼湊出經典與創新並存的嶄新口感。

三款新奶茶皆以經典冰鎮奶茶作茶底，其中香芋奶茶味道香醇絲滑、濃而不澀，配上台灣直送特選香芋，厚實的芋泥加上香濃的牛奶，入口甘甜柔滑之餘帶有嚼勁口感，必使顧客一試難忘！豆花奶茶則以火炙至外脆內軟的綿花糖配以營養豐富的粒粒胚芽，另更以豆香十足的軟滑豆花配上香滑奶茶，整杯飲品焦脆與柔滑交織，帶給顧客多重口感滋味。桃膠奶茶特別選用優質桃膠製作，素有平民燕窩之稱的桃膠經過清水浸泡8小時以上，挑出雜質，再以清水反覆清洗，融入香滑奶茶之中更是軟潤煙韌，絕對是誠意之作！

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