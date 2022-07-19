陳曉華鼓勵DSE考生：找出人生愛好　朝目標前進

DSE(香港中學文憑試）放榜在即，努力所得的結近在眼前。自小就讀於傳統名校的陳曉華（Hera），中學時期亦曾經歷「成績低谷」，後得到老師激勵，鎖定目標，最終成功考入中大護理系，更成功成為香港註冊護士。

然而，如今回看過來，Hera認為DSE只是人生的第一個考驗，不能決定一個人的人生，未來還有很多可能性，就好像她一樣，在大學畢業之際，參選港姐為自己帶來截然不同的人生考驗，最後獲得了《2018年度香港小姐競選》及《2019年國際中華小姐競選》雙料冠軍的佳績，加入娛樂圈成為藝人，從而發掘更多新事物。「所以我會鼓勵考生要找到自己感興趣及喜歡的事，然後朝着目標進發。」Hera說。

【選科經驗談】

考生們收到成績後，就要審視JUPAS維持原有志願，還是再次選科，提到自己當年選科，Hera笑言可謂是「孤注一擲」，三個志願都填了護理系，好像非護理系不可，Hera不諱言其實三個志願的收生分數差距不多，若然第一志願未能成功，其實很危險，所以她提議考生要以穩陣為重，她說：「可以先選擇自己最鍾愛的科目，放榜之後細看自己的分數，再選擇一些穩入的科目放在第二或第三意願，那至少三個都會中一個啊！」

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