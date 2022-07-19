李日朗同兩大女神蔚雨芯同劉穎鏇有親熱戲　開心到大叫

藝人李日朗（Don）年頭重返無綫後頗受重用，至今7個月先後拍攝3齣劇集，其中在新劇《靈氣迫人》中，分別和兩大女神蔚雨芯及劉穎鏇有親熱戲，令他開心到大叫：「我發覺其實做演員真係好多着數，真係好開心。」

他指劇中和蔚雨芯有感情轇轕：「有床戲，不過大膽尺度有限。」至於和劉穎鏇摸黑上飛鵝山就是拍色誘戲：「佢為咗錄我嘅罪證，就用眼神色誘我，不過佢好醒，我想錫佢時就避開。」問到可擔心艷福無邊會被女友斬死？他哈哈笑謂：「唔會，做咗演員咁多年，我失業，佢就斬死我。」

他又謂和蔚雨芯及劉穎鏇的親熱戲屬小兒料，曾為藝術而犧性過：「拍電影《踏血尋梅》，一開場就全祼，同鄧健泓拍另一部電影《性工作者十日談》，我哋分別係飾演男妓同變性人戀，最尷尬係我未錫過一個個嘴仲大過我嘅人。」

談及未見他為劇集做宣傳，Don就話可能剛重返無綫，所以第一齣劇開工時，劇組忘記叫他出席拜神儀式，而第二次就撞正家事：「我阿爸失咗蹤，原來佢腸有事，痛到自己漏夜入醫院，但佢電話又冇電，所以搵唔到佢，直至佢打電話畀阿媽，佢已經要做緊急手術，第三次就係要陪阿爸返醫院洗傷口，又係去唔到。」