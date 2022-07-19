朴恩斌新劇短髮　可愛又瘦面

近期最Hit韓劇《非常律師禹英禑》收視一直飆升，飾演男女主角的姜泰伍與朴恩斌，人氣亦跟着水漲船高。劇集講述擁有高智商，卻有自閉症的禹英禑律師的成長故事。無論是劇情或是人物設定都非常吸引，尤其是可愛的朴恩斌有着超高的討論度！大家都非常喜愛劇中朴恩斌的柔順短髮造型，趁着夏日炎炎，大家不妨也去剪同款髮型吧！這款短髮不難駕馭，而且可以有不同變化，讓你輕鬆搭配出多元風格造型。

可愛柔順短髮

為了符合劇中女主角的無害乖巧人設，朴恩斌的髮型也特別設計成自然柔順的內捲短髮，再搭配齊眉劉海，可愛到每個人都想要保護她。由於自然往內彎的髮尾是髮型重點，因此要將髮尾剪出層次感，但側前方的頭髮可以比較短，而後面頭髮就要比較長。側面長度落在下巴中央，既可以修飾臉部線條，又可以營造年輕乖巧的感覺。此短髮造型比較適合搭配簡約且沉穩一點的服飾，禹英禑的劇中穿搭都可以參考。

挽耳後微捲顯活力

在現實生活中，活力充沛的朴恩斌也留着一頭柔順短髮，但造型跟劇中的律師造型有點不同，會用隨性手法，為短髮捲出輕盈弧度。她偶爾會把兩側的髮絲挽在耳後，再留下一小撮頭髮在腮邊，這樣便能發揮修飾作用，讓臉顯得更小，再搭配比較少女的裝扮，就能輕易讓人產生好感。

中分成熟知性

有些人不適合有劉海，可以將劉海撥去兩邊變成中分，不過側面需要捲起八字弧度來修飾臉形。耳邊頭髮同樣挽起，留下一點碎髮，適合任何臉形的女生。這個髮型營造出來的感覺非常成熟有魅力，像是氣場強大的大姐姐。服裝上再搭配全套西裝，就更加能夠突出時尚又有個性的感覺！