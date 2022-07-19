四世代女團彈起！IVE捧走23個冠軍稱霸

韓國網民最近稱呼2020年後出道的女團為四世代女團，當中包括人氣女團aespa、IVE、STAY C及LE SSERAFIM，她們都於近年推出多首Hit歌，長期霸佔音樂排行榜的前幾名，最近有網民總結她們出道以來在音樂節目稱冠的次數，IVE至今在音樂節目奪得23次冠軍，以壓倒性姿態領先。

IVE的成員包括限定女團IZ*ONE出身的張元英與安俞真、Gaeul、Rei、Liz及Leeseo，她們於2021年12月1日憑單曲《ELEVEN》出道，出道次周便在音樂節目《Show Champion》稱冠，她們憑該曲在音樂節目捧走共13個冠軍獎座，而今年4月推出的歌曲《LOVE DIVE》亦成為Hit歌，於音樂節目奪得10次冠軍，即使歌曲的宣傳活動一早結束，但她們仍於本月兩度奪冠，網民都睇好她們有望橫掃本年度的新人獎。

第2位是於2020年11月出道的STAY C，她們在2021年9月憑歌曲《STEREOTYPE》在音樂節目三度稱冠，今年她們推出人氣歌曲《RUN2U》，該曲在3月共奪得7次冠軍，至今已十度在音樂節目奪冠。

至於最近在海外人氣勁爆、2020年11月出道的aespa就共獲得9次冠軍，她們於2021年1月在《人氣歌謠》首度奪冠，同年10月推出歌曲《Savage》，並憑該曲8度稱冠。至於同是今年出道的Kep1er與LE SSERAFIM就同樣奪得4次冠軍，JYP事務所的新人女團NMIXX至今未試過在音樂節目奪冠，要加把勁啦！