豐富海鮮餐　鮮爽醒味蕾

氣溫上升至攝氏35度，在街行多兩步都覺身體在燃燒，悶熱侷促的天氣，胃口都差啲。這個時候，來點輕盈清新的海鮮菜式，冰涼的冷盤和刺身、清新海鮮沙律，又或配搭得宜的壽司，都令人胃口大開，趕走悶熱感覺。

時尚海鮮吧

外國的海鮮市場或海鮮吧，豐富的海鮮產品擺放在冰粒上，琳琅滿目很吸睛。尖沙咀新開的時尚海鮮酒吧G BAR，以外國的海旁海鮮酒吧作設計概念設計，海鮮來自世界各地，加不同的烹調風格，變成一道道精緻的美食。頂級海鮮拼盤內有波士頓龍蝦、長腳蟹腳、八爪魚、大蜆和可持續飼養魚獲虎蝦。生蠔拼盤有來自法國、西班牙或日本的品種。熟食的熱盤有酸辣烤海鮮拼盤、蒜蓉牛油烤海鮮拼盤、芝士焗海鮮白醬意粉和海鮮沙律等。另外，店內亦有燴牛面頰肉、烤春雞、烤水牛城雞翼，各款意粉、沙律和甜品選擇，除配葡萄酒、雞尾酒或啤酒外，特色飲品如懷舊紅豆冰、菠蘿冰、熊仔冷泡果茶或奶蓋茶系列等，受年輕人歡迎，由現時至7月24日，惠顧餐廳並追蹤指定社交平台，可免費獲1杯指定飲品。

可持續發展海鮮

可持續發展是世界一大趨勢，中環超市Chef’s Market近日在內部開設新餐廳Chef’s Cuts，除供應乾式熟成牛扒和牛脂熟成黑安格斯肉眼扒，還有多款海鮮美食。餐廳供應的大部分選用可持續發展海鮮，菜式包括煙三文魚鮮魚薄片蟹籽配柚子汁、龍蝦海蝦法式牛油軟包、南美式酸辣醃海鮮和雜錦海鮮拼盤等，吃時可以配搭雞尾酒或啤酒，意猶未盡的話，還可以即時在超市買回家慢慢歎呢。

壽司系列

日本菜講究不時不食，時令海鮮打造的壽司，分外美味。千両由現時至9月4日推出的職人壽司系列，以珍稀漁產為主題，選用馬糞海膽、活帆立貝、鰆魚、魴鮄魚、黑鯥、筋子、松葉蟹和銀鱈魚等食材，師傅再按每款海鮮的特點來烹調，如鰆魚經煙熏後風味更佳，黑鯥和銀鱈魚輕炙，質感更香。餐廳同時推出Sake Tasting Flight，內有3款指定清酒，各有不同的風味，可以用來拼配壽司和刺身，提升味道。

夏日鰻魚

每個國家的飲食風俗各有特色，如日本人從江戶時代開始，就有在夏天土用丑日吃鰻魚的習慣。日式魚生飯專門店北海丼特別推出土用丑日鰻魚祭，推出一系列的菜式，蒲燒原條鰻魚蛋包飯上的10吋長鰻魚，夠晒視覺效果。鰻魚牛油果豆紙壽司混合魚肉香及豆香，加添風味，鰻魚壽司生菜卷內的生菜，味道變得清新。另外還有鰻魚鴛鴦丼烏冬、穴子天婦羅和火炙穴子沙律選擇，各有特色。