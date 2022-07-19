東冲有料到：芭堤雅的最新情況

剛去了芭堤雅作幾天的採訪，眼見一切如常，甚至比曼谷更熱鬧！

到訪之時適逢當地正舉行馬拉松比賽，連續兩天早上都有眾多選手出賽，可謂人山人海。與此同時亦有新酒店試業，招待了集團員工、知名人士及嘉賓試住，眼見大家無論住或玩都相當盡興。我亦到訪了當地的Walking Street，街上的夜生活場所依然關閉，但不少店舖已經重新營業，尤其係於街道中有一間設有擂台的酒吧，疫情期間我多次到訪亦沒有開業，一心以為已經執笠，這次卻發現已重新營業，並有拳手在擂台上表演。就連之前街道已全線關門大吉的連鎖便利店，亦起碼有一間回歸！

周邊的餐廳及按摩店同樣正常營業，眼見有不少外國旅客幫襯。更震撼的是採訪了當地享負盛名的Alcazar跨性別表演，接載韓國、印度及越南旅客的旅遊巴士絡繹不絕，大家都紛紛前來觀賞。基本上當地已回到疫情前的盛況，不同的是大家都戴上了口罩吧。

無論是曼谷或芭堤雅都逐漸回到疫情前的熱鬧，不過泰國的政府官員卻謂現時公布的新冠確診數字並不能作準，真實的確診數字可能是每天過萬宗。儘管我身邊亦不乏朋友確診，但他們不消數天便痊愈。究竟我們應該繼續嚴陣以待去面對疫情，抑或將之視為感冒去看待呢？

實在沒有答案，將來的事我不敢多講，但眼見現時大家都很開心地生活，起碼酒店及餐廳等都可以開門營業，一般升斗市民亦可以返工有正常收入。

期望香港11月後一切都可回復正常吧！

胡慧冲