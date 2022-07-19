保錡認杜如風做家姐　點解上契禮物唔係契弟畀？

藝人杜如風、吳保錡和王頌茵今日（19日）出席ViuTV節目《拆你個夢》記招，三人畫畫交給解夢師解夢，期間杜如風畫上自己左拖梁朝偉、右拖宋仲基齊齊現身「恨島」，相當搞笑。

由於今次節目結緣，杜如風與保錡相當投契，保錡明言已認杜如風為家姐，受訪時多次指到如風是「富婆」：「所以上契禮物應該係佢送畀我。（金像獎見到偶像張家輝，心情仲未平服？）係呀，我小學時已經成日睇佢嘅《化骨龍》，但係最鍾意佢嘅《激戰》，因為嗰個角色搞笑之餘又有毅力。（追星成功？）當晚我喺洗手間見到佢，即刻同佢講好鍾意佢，握到手但影唔到合照。（之後冇洗手？）咁又唔得，依家疫情咁嚴重，留番個回憶囉。」問到如今懂解夢，是否比較容易追女仔，他說：「依家用作品說話，做好節目從業員先。」

杜又風則自認花心：「多咗個宋仲基，將梁朝偉升咗上神枱！（有夢見佢哋？）試過夢到同梁朝偉去泰國小島度假一星期，真係恨L島。」她又笑言希望真命天子快些出現，旁邊的保錡即搞笑讚她不是超級港女，因為覺得杜如風本身有錢可以「養仔」，杜如風接口：「咁我都可以接受租屋同旅行AA制。」