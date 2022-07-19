配件補完計劃　EVA衝擊電競界

知名動漫《新世紀福音戰士》播畢多年都Keep住高人氣，仲不時跟不同單位合作推出周邊產品。最新聯乘有ASUS旗下ROG玩家共和國，共同推出多款以「初號機」作為設計靈感的電競配件，全部都靚到令Fans暴走！

先睇ROG Delta S EVA限定版電競耳機，外觀沿用初號機美學，用戶可自訂多色環狀RGB燈效，並內建ESS 9281四核心DAC與ASUS AI降噪咪高風，方便打機時向隊友傳遞清晰話音。美中不足是機身重300g，幸好耳罩選用了透氣舒適物料，佩戴毫不焗汗。

打機要勝人一籌，Keyboard同Mouse同樣好重要。ROG Strix Scope RX EVA光軸電競鍵盤的RX光軸以初號機的紫、綠色鋁製外殼包覆，提供穩定無晃動的鍵擊體驗，以及近乎零延遲的反應速度。鍵盤仲搭配IP57防水防塵功能，倒瀉水都唔怕！

至於ROG Keris Wireless EVA則是一款輕量FPS無線電競滑鼠，重量僅79g，並採用EVA初號機紫、綠配色綴飾，搭配特別調校的16,000 dpi感測器和獨家可更換微動開關插槽，提供玩家零失誤的精準度與穩定的觸擊感。與之配合推出的還有ROG Scabbard II EVA滑鼠墊，納米塗層表面防潑水、防油和防塵，仲採用對比鮮明的NERV和EVA設計元素，放在電腦枱超級搶Fo！

同場加映︰龍珠手機殼

配件品牌 CASETiFY宣布與《龍珠》首度聯乘，把孫悟空、比達和菲利等角色印在強悍防摔手機殼之上，部分仲加入閃卡元素，並備有橙、綠、紫三種配色選擇。