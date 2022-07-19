講明生幾個︱麥明詩自爆蜜運中：咁未到結婚嘅！

十優港姐麥明詩今日（19日）在灣仔出席關注婦女健康活動，淡出娛樂圈轉職商業顧問的她受訪時指現時生活比以前健康得多，每日返工前會去游水，假日則出海玩帆船，健康兼收身。

她自爆轉任文職後有段時間好懶散，連異性緣也大受影響，至於現況，她笑言異性緣不錯，相當開心。問到她現在可有拍拖，她未有否認笑說：「keep住開心囉，仲未結婚嘅，依家返工的確多咗機會認識異性，以前主要喺公司，冇正常方法同異性接觸，依家收工可以同同事去消遣，生活圈子多元化。」

麥明詩又透露媽媽明日會出推出育兒新書，教大家輕鬆教育小朋友，全家人也有參與新書，她擔任校對，爸爸負責美術。提議她生BB實踐媽媽的育兒理論？她笑說：「長遠都想生小朋友，希望喺喪失生育能力之前目標生2、3個，視乎到時經濟能力，依家話養育一個小朋友要6百萬，依家嘅能力只係生到1個。」

講到新一屆港姐，她對被譽為「麥明詩2.0」的張光怡（Chloe）特別有印象，她說：「佢同我阿哥都喺屯門醫院工作，但就唔認識。許子萱都有留意，聽講佢以前喺華爾街做嘢，我公司可以考慮佢選完港姐之後簽埋佢。」