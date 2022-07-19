醬蟹無分季節　留住時令鮮味

雖然話時令當造的食材最鮮味，之不過有一樣美食就算不是造期都同樣讓人嘗到鮮味，說的是生醃，好似潮式生醃、上海生醃、泰國生醃、韓式生醃等，統統都為了「留住」當造至佳肉質與口感。而所謂生醃，顧名思義即將未經煮熟的海產以醬油及調味料醃至入味的鹹鮮美食。以蟹為例，其實各地都有生醃蟹，好似潮州鹹蟹、寧波鹹熗蟹、上海醉蟹、泰國生醃蟹、韓國醬蟹等。

各式各樣醬蟹

潮州當地海產豐碩，每逢蟹季都食也食不完，於是乎將之以魚露、辣椒、薑蒜、醬油等等調成醬料將梭子蟹，即膏蟹、肉蟹，甚至三眼蟹及花蟹等生醃製成；當地還有生醃瀨尿蝦、鹹生蠔、鹹蜆、鹹螄蚶等鹹鮮。

浙江寧波人亦愛用膏蟹炮製鹹熗蟹，傳統是用生猛鮮蟹製作，將蟹放入木製或塑膠製的桶入面，用石頭壓住，之後注入用凍滾水加鹽開成的鹽水，要浸過蟹身，一般醃上4小時左右便可配薑、蒜醋汁食用。

上海人愛用酒醃蟹，成就出當地一道傳統名菜，當地人愛用六月黃毛蟹（在農曆六月準備褪殼前的大閘蟹），蟹膏飽滿，但肉稀鬆，主要嘗其甘香蟹黃。做法亦不算複雜，用上陳皮、薑葱、糖及黃酒與中式白酒等調成醬汁，將事前浸過白酒的新鮮醉蟹放入醃製，置雪櫃冷藏數天至蟹膏差不多凝固就可以取出食用，有說如果密封起來可以兩個月不變質呢！

相對在香港較為少見的泰式生醃蟹，在當地海鮮檔卻有不少，始終，泰國三面環海，海產豐富，而當地人炮製醃蟹，用的亦是新鮮活膏蟹，放入鹽、酒同香料醃製後，食時淋上魚露、泰式醬油、辣椒、檸檬及蒜等，肉鮮膏香，同樣叫人欲罷不能。

至於最為人熟悉的韓國醬蟹，即醬油蟹，屬當地五大名菜之一。韓式醬蟹主要用國產藍花蟹，以醬油（豉油）加入自家秘方醃製，鹹鮮豉油才是精華所在，有說昔日韓國人加入生蟹為釀出鮮味醬汁，之後為怕浪費食材才吃之，勢估唔到反而成為國內名菜。

韓國直送醬油海鮮

在香港，較為容易嘗到的也是韓國醬蟹，因為有不少網店與實體店均有提供，好似人氣韓國醬油蟹專門店「水產海盜」為例，引入韓國延坪島 出產的珍寶母蟹製成的蟹油蟹，每隻足有一隻手掌般大，坊間少見，難怪連電視節目都介紹。專門店同時引入多款韓國出產美食，包括醬油海鮮系列、泡菜系列、韓式辣醬醃製系列及最近才引入的韓國海鰻及辣汁炒八爪魚等，全部韓國產地直送香港，加上產品均經當地HACCP認證及韓國衞生證明，質素有保證。想以划算價錢品嘗到幾款醬油海鮮，可揀選「大胃海盜套餐+醬油蟹膏肉」，一套有韓國延坪島珍寶母蟹1隻（重約500至600克）、爆膏有殼蝦5隻（原隻連殼有蝦頭膏）、海鮑魚2隻（來自非繁殖場的莞島野生連殼鮑魚），以及蟹肉及蟹膏連醬油汁1盒（重量約120克），不用千元，相當抵吃！此外，品牌亦有「韓國海鰻1kg+大白菜泡菜1kg」、「辣汁炒八爪魚」（2人分量）等套餐選擇，想食醬油蟹及韓國美食話咁易！

醬油蟹禁忌

原來品嘗醬油蟹時不可以同時進食柿子、花生、香瓜、梨、冷飲、泥鰍、茄子、南瓜、紅薯、蜂蜜、橙子、芹菜等，以免引起腹痛或腹瀉等不良反應。

品嘗6部曲

1. 取出已解凍的醬油蟹，醬油分開放到另一個器皿內備用。

2. 拿起醬油蟹，剪走蟹肚位置的腹節部分。

3. 將蟹蓋及蟹身分開。

4. 取走蟹腮、蟹胃及蟹心。

5. 剪走蟹腳末端部分，將蟹分成一半。

6. 將醬油淋在蟹蓋上即可享用。

由於人人口味不同，醬油分量則視乎個人喜好，韓國當地人愛配白飯及紫菜同吃，怕蟹腥的話，也可以在食用時添加2滴麻油即可。