本日日本：通天閣110周年　「新世界」必去3大熱點

提起日本大阪市地標，作為浪速區惠美須東商圈「新世界」象徵、高100米的通天閣必定榜上有名。初代通天閣早於1912年建成，今年適逢落成110周年，剛於5月開幕的新設施TOWER SLIDER正好為這個歷史悠久的景點帶來新氣象！這條連接通天閣3樓至地下1樓的螺旋滑梯，一滑到底只需10秒，啱晒愛刺激的朋友。另外通天閣附近還有首間官方夥伴酒店「Willows Hotel大阪新今宮」，及全日本唯一「UMAI棒」專門店登場，以後去新世界觀光，又點只食串炸及居酒屋咁單調？

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10秒滑到地下 尖叫聲震天

新落成的TOWER SLIDER建設費達¥3億（約HK$1,710萬），是一條長60米、環繞通天閣電梯塔外圍的滑梯，連接通天閣3樓的中間展望台（離地22米）與地下1樓的出口。廿多米的高度差距卻僅需10秒便可一滑到底，如此刺激快感令滑梯自開幕以來每天都吸引大批玩家排隊輪候。開始前玩家需聽從工作人員指示帶上頭盔及將雙腳放入專用滑袋，由於管狀滑梯蓋頂採用透明隔熱聚碳酸酯板，滑行初段可邊滑邊賞外邊景色，後段蓋頂則換成不同顏色的燈光效果，感覺就像過山車般的急速下滑，幾乎所有玩家於過程中都尖叫不斷！而且滑行的過程會被拍攝下來，玩家只需以手機掃描QR Code便可下載。收費成人¥1,000（約HK$57），展望台入場費另計。

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官方夥伴酒店 登上天台打卡

通天閣最近亦跟於去年9月開業、共有227間客房的酒店「Willows Hotel大阪新今宮」合作，成為首間官方夥伴酒店，並聯手推出一連串活動及優惠。例如住客可於通天閣開門前免排隊提早進場、及可享用以通天閣為主題的原創雞尾酒等，不過最特別要數酒店頂樓設有Willows SKYDECK展望台，除可近距離觀賞通天閣及新世界街景外，更提供特別的攝影服務，為你拍攝出以通天閣為背景的「天空之鏡」效果加工相片！除了天台，酒店客房亦可看到通天閣景色，並且連客房房門也以該地標標誌來設計。而於通天閣展望台坐鎮的幸運之神「比利肯」，藏於其身內的「胎內神」金比利肯亦會於7月中在酒店大堂展出。酒店更將對出空地命名為「通天閣廣場」，不時有各式活動，例如音樂會、分享會等舉行。房價每晚每位¥6,700起（約HK$382）。

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零食專門店 參拜吉祥物

於1979年面世的UMAI棒（うまい棒）是日本經典的人氣零食，原本設在大阪南船場的專門店UMAI棒Shop，最近搬到通天閣ANNEX。新店內除了有多達18種口味的UMAI棒發售外，亦有多款以UMAI棒吉祥物Umaemon為主題設計的精品，例如T-shirt、背囊和貼紙，也有使用包裝圖案設計的筷子、羹及叉子等。不過店舖最特別是以伏見稻荷大社的千本鳥居為靈感，放置了5座不同顏色的鳥居，走到鳥居盡頭，還有一座小型的「UMAI棒神社」，供奉着一尊金色的Umaemon，其坐姿會令你聯想到通天閣的幸運之神比利肯，只要投進香油錢，Umaemon的妹妹Umami就會告訴你今日的運程，包括「好像會發生好事」、「零用錢好像會變多」、「今天也一起精神地出發吧」等，聽完立即充滿正能量！