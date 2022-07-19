OCJ NEWBIES隊長C位大公開　香港成員LEO成為「團寵」

天加一文化傳媒One Cool Jacso Entertainment早前宣布旗下男團Label「OCJ NEWBIES」，將誕生首隊港產K-POP男團，更瞄準韓國出道，繼日前率先公布現有嘅13名成員陣容，近日再公開第二波造型照，同時公布部份成員崗位，當中憑SBS廣播節目《LOUD》揚名的LEX擔任總隊長，同時成為C位而受到關注，他在韓國藝術綜合學校，學習了長達7年的現代舞蹈，舞蹈實力不容置疑。至於成員中唯一退伍的大哥HYUNSIK則擔任主音，曾參加Mnet《PRODUCE X 101》的他，以出色的唱功和特別聲線而備受期待。而同樣曾參加Mnet《PRODUCE X 101》以及《PRODUCE 101 第二季》的成員東彬，在參加選秀節目時以出色的才藝及才能獲得了觀眾們的喜愛，未出道已有極高人氣。

至於隊內的香港成員LEO，由於公開成員中年紀最細的一位，故備受其他韓國成員們寵愛，成為「團寵」，隊長LEX 更經常親自下廚煮韓國菜給LEO，LEO則和大家分享港式公仔麵，大家為了LEO學習廣東話，學懂了洋蔥和蒽的分別，一眾「吃貨」成員更希望能盡快跟LEO到香港覓食。