率先公布鮑比達奪「香港金曲榮譽大獎」　文凱婷想合作快歌

無綫和港台首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》將於本月24日隆重舉行。大會今午（19日）舉行記者會，TVB Music Group Limited總裁何麗全以及一班新生代歌手涂毓麟、潘靜文、何晉樂、林君蓮、林智樂、文凱婷、鄺星宇、余宗逄、李妍等現身支持。

大會於記者會上率先公布「香港金曲榮譽大獎」得主，由為被譽為「亞洲流行音樂教父」的鮑比達獲得，他致辭時表示自己於行內多年，至今內心仍保持一團火，全因當年爸爸的一句話，他說：「我爸爸就話『你要做音樂，一係唔好做，要做就乜都掂。』」他笑稱自己由石器時代已在音樂界，又回想自己於80年代曾與多位天王巨星合作，包括羅文、梅艷芳、張國榮及譚詠麟等，印象深刻，坦言至今仍想為香港樂壇做多點：「做得幾多得幾多」。

而幾位新生代歌手潘靜文、林君蓮及文凱婷都表示有聽過鮑很多的經典作品，若有機會也希望能與前輩合作，林君蓮説：「其實乜曲風都想試，最想試吓有啲節奏感例如R&B嘅風格。」潘靜文就表示想試合作做復古曲風，會好有味道，而文凱婷則想試與對方合作做快歌。談到近期工作，潘靜文説：「啱啱錄咗新歌，等緊拍MV，諗緊要節食。（你好肥咩？）依家46Kg，覺得自己塊面好肥，話晒係人生第一個，亦可能係最後一個MV嘛，哈哈！」身旁的文凱婷即表示比她更嚴重，指早前到馬來西亞一星期，每天不停食，回港後重了十多磅，她説：「串燒、喇沙乜都食，我嚟緊都係會拍MV，依家不停做運動，其實上年今日就係我哋《聲夢》總決賽，啱啱一周年，睇返啲片發現我哋個個都好瘦囉，好懷念個身型。」