BABY MIRROR展覽　鏡粉打卡位話你知

人氣男團MIRROR首次紅館演唱會舉行在即，雖然唔少鏡粉無得入場，但都可以去銅鑼灣感受氣氛，事關付費音樂服務平台MOOV即日至8月8日假銅鑼灣某大商場舉辦「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，鏡仔12子將化身全新卡通角色BABY MIRROR同大眾會面。

場內設有兩大主題區域，「BABY MIRROR Photo Zone」位於地面露天廣場，展出大型BABY MIRROR公仔讓入場人士打卡留念。另一區域「BABY MIRROR Pop-up Store」則設於二樓中庭，線下獨家發售BABY MIRROR限定精品，鏡粉可揀選心儀的BABY MIRROR迷你粒粒樽帶返屋企，7月25日起更會同步發售《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》的演唱會周邊商品，鏡粉們入場記得帶定銀彈了！

活動資料

BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store

活動日期：2022年7月21日至2022年8月8日

時間：早上10時正至晚上10時正

同場加映︰K-Pop音樂新頁面

提到音樂平台，最近Spotify開啟了韓流專頁「K-Pop ON! Track」，豐富內容帶領韓迷深入K-Pop世界，例如逐一拆解K-Pop世界的術語 ; 送上防彈少年團創建共享合輯的教學 ; 介紹新晉歌手等等。另外專頁每周都有全新內容推出，讓用戶緊貼K-Pop潮流趨勢。