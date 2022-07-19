孖王祖藍搣甩搞笑認真談情　蔡卓妍大讚另眼相看

女星蔡卓妍(阿Sa)、王祖藍主演的英皇電影《給我1天》，乃一部滿載香港集體回憶的愛情故事，兩位主角於片中度訂造只此一天的約會，帶領觀眾重新發掘一些被忽略了的景致和人文風景，在營役的生活中，重拾那份久違了的親密。阿Sa表示相信《給》片不但勾起大家的美好回憶，且更加珍惜香港這個彼此共同長大的地方：「為了拍攝這部片，我們真的走遍全港，除了大會堂、天星碼頭等熱門景點以外，祖藍曾經住過深水埗，我們也有到這裏取景，而香港仔舊大街是我成長的地方，這次剛巧也成為外景場地之一！」

再度重遊最熟悉的老地方，令阿Sa兒時回憶登時湧現：「我是南區之友，以前我會搭褓母車，每一次放學，都要先送所有同學，走遍黃竹坑、香港仔、華富邨、華貴邨、置富、利東邨、西邨等，才能去到我的家。」談到與祖藍這個配搭，外間認定這必定是搞笑組合，連阿Sa起初也有懷疑，笑指以往曾合作過一部電影，又合唱過賀年歌，沒想過會合拍愛情文藝片！幸開工前看到祖藍在戲中的造型照，疑慮便一掃而空：「他真的下過苦功，特別為角色減磅，整個人顯得清秀，更相當有氣質！」

而祖藍則自爆太太李亞男看過劇本後，即直呼片中的男主角如同中學時代的老公，更補充說：「小時候好喜歡繪畫、音樂，加上一直以來對愛情的執著，只要愛上一個人，歷多年以後還是一般地愛，外表恍如樂天派，內心憂傷卻不為外人道，爸爸又同是不在，這幾方面我都跟角色非常相似，所以解釋到為甚麼我會對這個劇本一見鍾情，很快已被觸動到！」

再次跟阿Sa合作，祖藍形容打從傾談劇本開始，互相信任程度已極高：「阿Sa拍過好多愛情戲，有一定的觸覺，特別這個是從女生出發的劇本，所以一定要聽阿Sa對劇本的想法，然後我再從旁觀察，基本上她在戲裏是個童話角色，怎樣與我這個百分百浪漫的角色擦出火花，這種感覺我要相信阿Sa，大家毫無保留地將感受說出來，再研究不同可能性，這個戲才會好看！」