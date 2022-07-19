陳貝兒奪無綫傑出員工獎　開口想問公司加人工

無綫「2022年上半年度傑出員工嘉許計劃」頒獎禮今日（19日）在電視城舉行，藝人陳貝兒、新聞部岑應和燈光組陳金華分別獲獎，擔任評審的樂易玲亦有撐場，並由總經理（商務營運）蕭世和負責頒獎。

陳貝兒領獎後，《東張西望》同事林溥來和梁菁琳代表送花，貝兒稱對獲獎感驚訝，覺得工作是分內事，她稱拍《無窮之路2》時內地工作人員看到他們5個人能夠做到，感到難以置信。她覺得節目有賴台前幕後付出努力，自己的傑出是所有人成就她，她稱拍攝時十分辛苦，但觀眾看得感動，感覺值得及一好大滿足感。她說：「上年拍《無窮之路》上天梯，今年《無窮之路2》上天山，爬到4,000幾海拔高，又要潛入海底。」

受訪時她稱明年入行20年，拍過不少深刻的節目，亦帶她走過世界各地，有好多難忘片段，她說：「我收到通知獲獎時喺內蒙，拍攝好辛苦，個獎係好好嘅鼓勵，代表公司和觀眾嘅認同，叫自己撐下去。」她稱與同事好耐冇見，趁機會想請台前幕後食飯慶祝，對於今年是大豐收一年，好感恩。問到是否想加人工？她說：「我都想問，最緊要多機會，自己鍾意做嘢，又令自己眼界大開及見識多咗，唔會當係工作。（內地有冇遇到合眼緣嘅人？）日日不停工作，要了解市場，認識多啲（追求者？）未發現到。」在內地逗留9個月的她，剛返港不久，透露又有新任務，將再出發往內地，但未知會離港多久。