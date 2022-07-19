Q：我和丈夫40幾歲，丈夫早排「生蛇」，背部和腰間長出水泡，看醫生服藥後已康復。在他「生蛇」期間曾經親熱兩次，為免碰到水泡，我們在交歡時有穿上衣。這幾星期，我接連地生唇瘡，我媽媽說這是「擒蟧賴尿」，去藥房買藥膏搽完後就好了。但剛好了一塊，唇邊又再長出另一塊，去看醫生開了抗生素，但停藥又起，連午飯時間都不敢脫口罩。媽媽說不尋常，我亦開始懷疑是「生蛇」，是因為親熱感染嗎？

Ada

A：有8種疱疹病毒可感染人類，較常見的包括由疱疹一型病毒引發的唇瘡、由疱疹二型引發的性病疱疹。俗稱「生蛇」的帶狀疱疹，它是由水痘帶狀疱疹病毒（Varicella Zoster Virus）導致，隨個人抵抗力下滑，病毒沿神經線蔓延身體，皮膚冒出一簇簇的紅疹和水疱很多時會連接成一條線，故稱「生蛇」。

老一輩俗稱唇瘡是「擒蟧賴尿」，這古老說法實在嚇人。如上所述，在醫學上唇瘡由泡疹一型引發，具傳染性，可循唾液接觸而傳播，例如同桌吃飯沒用公筷、接吻等途徑傳播給別人。遭感染後，疱疹一型病毒會潛伏人體，一生跟隨感染者，故醫生會提醒唇瘡患者在發病時千萬不能親吻嬰孩。

唇瘡會在一兩星期內痊愈，破損皮膚自行復合，患者通常會在1年內生2至3次唇瘡，例如發生在生病、抵抗力降低和曝曬後。

「生蛇」和唇瘡是由不同的疱疹病毒引發，過去2次的性行為並不牽涉疱疹一型病毒，你可集中注意何以這個月來唇瘡不停發作，是不是因抵抗力不足、精神壓力、疲勞及體力不支、感冒、月經周期、曬太陽所致呢？要阻止唇瘡頻密復發，首要是提高抵抗力、有充分休息、均衡飲食、減少精神壓力、更要記得勤換口罩。如情況沒有好轉，可考慮再向醫生求診，透過服用處方藥物撲滅病毒。

李偉儀