張寶兒出發日本拍攝節目　獲老公袁偉豪送機放閃

藝人張寶兒（Bowie）日前出發日本，為主持的無綫拍攝旅遊節目《45日環遊日本》取景，獲老公袁偉豪現身送機，二人臨別之際拍下即影即有「四格證件相」放閃，節目請來「旅遊達人」項明生帶隊，並將與兩位主持分兩批、並用45天時間豪遊日本，期間會大歎米芝蓮星級餐廳、入住天價絕景溫泉旅館等，率先體驗疫後日本最新玩意。Bowie受訪時透露上一次出埠已是兩年半前：「對上一次都係去日本，依家去日本要提前安排好晒啲行程，返嚟時嘅隔離酒店同埋機位都好難Book！」今次亦是她婚後首次與老公分開這麼長時間，坦言相當不捨：「有好多嘢要處理，好似屋企貓咪嘅嘢食、老公啲咖啡豆，同埋要交代好屋企啲嘢擺喺邊。」提到袁偉豪日前於社交網上載舊照慶祝入行25周年，Bowie笑說：「佢好鍾意Keep舊相，仲不時拎出嚟畀我睇，所以都習慣睇佢以前個樣，對佢爆炸頭、長髮Look最印象深刻，唔好整番爆炸頭喇，依家唔興！」而一行人抵達關西機場後，還吸引到當地多間傳媒包括日本放送協會（NHK）、每日放送（MBS）及讀賣新聞等進行採訪。

至於Bowie抵日後便趁拍攝空檔於開Live與粉絲互動，帶大家「眼睛去旅行」，表示到了福井縣的東尋坊參觀，並大晒當地自然靚景：「趁住休息唔使拍嘢，所以嚟咗呢度欣賞自然奇觀，呢度啲岩石好靚！」