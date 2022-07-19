《青龍電視劇大賞》：李政宰金高恩封視帝視后

由韓國權威頒獎禮《青龍電影獎》舉辦的《第1屆青龍電視劇大賞》今日（19日）晚上在位於韓國仁川市的綜合度假村Paradise City舉行，頒發電視劇及綜藝節目部門的多個獎項。

去年憑人氣韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球的男星李政宰獲封首屆青龍視帝，實至名歸，他形容《魷》劇令他過上第三次人生，他特別多謝《魷》劇團隊、全世界的粉絲，最後更不忘提到他的生意拍檔兼老友鄭雨盛：「多謝Artist Company的老闆鄭雨盛！Artist Company加油！」

至於女星金高恩就憑《柔美的細胞小將》擊敗金慧秀、金成鈴、韓孝珠及吳妍書成為首屆青龍視后，她知道自己得獎後顯得十分驚訝，她坦言沒有想過自己會得獎，所以沒有準備得獎感想，她回想10年前在《青龍電影獎》獲頒新人獎時說過今後可能會遇上很多挫折和試煉：「我的確經歷了很多挫折和試煉，但我想演戲的心和10年前一樣，今後也不會改變，今後我會成為更成熟和努力的演員。」

而以韓國軍營霸凌為主題、男星丁海寅主演的劇集《D.P：逃兵追緝令》就揮低《魷》劇、《柔》劇、《讀取惡心的人們》和《既然這樣就去青瓦台》，獲得最佳電視劇作品獎。

以下是得獎名單

最佳電視劇作品獎：《D.P：逃兵追緝令》

最佳男主角獎：《魷魚遊戲》李政宰

最佳女主角獎：《柔美的細胞小將》金高恩

最佳男配角獎：《既然這樣就去青瓦台》李學周

最佳女配角獎：《地獄公使》金信祿

最佳男新人獎：《D.P：逃兵追緝令》具教煥

最佳女新人獎：《魷魚遊戲》鄭浩妍

人氣明星獎：丁海寅、韓孝珠、姜丹尼爾、李龍眞、朴宰燦、朴栖含

最佳綜藝作品獎：《換乘戀愛》

最佳男子綜藝人獎：《新西遊記—春季露營》姜虎東

最佳女子綜藝人獎：、《Celeb Five會議中》Celeb Five、》

最佳男子綜藝新人獎：《New World: 虛擬貨幣爭霸戰》Kai

最佳女子綜藝新人獎：《SNL Korea》朱玄英