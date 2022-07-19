DSE放榜︱余香凝自爆會考18分　點解A-Level滑鐵盧？

由藝人余香凝、王浩信及吳岱融主演的電影《心裏美》今晚（19日）於尖沙咀舉行首映禮，除了電影監製吳雨、導演吳家偉和女主角余香凝外，大批圈中好友亦有現身首映禮支持。余香凝稱對時隔2年電影終於能正式上映感到高興，她説：「撞正聽日就係DSE放榜，呢套戲就係講緊DSE同香港教育制度，亦有講親情。」她指希望透過電影向明天放榜的同學仔作鼓勵，令大家明白讀書成績並非最重要，因過程中其實有很多人陪伴着，又以自身經歷去勉勵大家：「我會考文科18分，都唔錯嘅，因為係最後一屆會考，考得唔好就冇㗎啦，所以好努力去考，但我係屬於死背書嗰種，所以一到A-Level就唔掂，考得幾差。」她坦言當時雖然心情很差，但未至於意志消沉，因知道人生仍有很多出路可作嘗試：「諗過做空姐，結果做咗模特兒，做做吓仲做埋演員，其實個天係會畀條你都估唔到嘅路你行嘅。」

談到好友廖子妤勇奪金像獎最佳女配角，她表示打算過幾天約她食飯慶祝：「嗰晚有喺佢架車度等佢返嚟攬攬、影相同傾偈，之後我先返屋企，其實當晚喺現場聽到宣布我已經高興到嗌咗出嚟，好開心。」她透露將於8月開新戲，因劇情沉重，已事先向老公備案：「同佢講咗嗰排我可能唔係咁開心，請佢體諒。」問到如何補償老公，她表示自己有2部電影入圍其他影展，視乎酒店機票安排，希望能與老公一起出遊，順道補度蜜月。