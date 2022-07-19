大雨淋濕身　誘惑起色心

相信大家都曾經遇過落大雨又冇帶遮，搞到全身濕晒鬼咁狼狽。而日本AV界亦有一個豪雨淋濕身系列，講女主角冇帶遮出街，點知遇着大雨淋到濕晒，喺又濕又凍嘅情況下，好彩得到男主角獻身送暖意，繼而擦出愛花火引發連場熱辣辣嘅床戰！

若隱若現

喺片廠PLANET PLUS出品嘅《突如其來的大雨讓我渾身濕透》中，涼介嘅父母要返鄉下探親，為怕個衰仔唔識照顧自己，於是就拜託住喺附近嘅野咲美櫻嚟幫手煮飯。呢晚佢煮完飯之後就返屋企，點知行到半路遇着大雨，於是折返去涼介屋企，涼介見到佢件白恤衫濕晒，鮮艷胸圍同飽滿巨乳若隱若現，忍唔住又攬又錫，起初美櫻都有少少反抗，但喺對方嘅熱情之下，度好快就軟化，更加樂於同涼介互相配合，整整砌咗一個晚上，令原本又濕又凍嘅美櫻冇晒寒意，當堂暖晒！

色誘青頭仔

喺Ideapocket推出嘅《出張先記錄的豪雨與童貞部下突然相部屋》入面，天海翼以女上司身份帶住下屬高橋出差，點知完成公事後卻遇上大雨，兩人都被淋到濕晒，因時值夜深，佢哋決定租住酒店過一晚。抹乾身之後，天海翼發覺高橋怕怕醜醜咁坐喺梳化，一問之後至發現佢冇拍過拖，而且仲係青頭仔！天海翼見高橋又乖仔又靚仔，突然生起色心，先露出豐滿上圍色誘，再施展高超嘅口技，就係咁令高橋嘗試人生第一次！不過天海翼仲未夠喉，捉住高橋嚟個浴室激戰，休息一陣又再床戰，直至玩到第二朝！

簡評

本仙一向都自喻為陽光男孩，最鍾意就係做戶外運動，所以最怕就係落雨，不過有時見到啲靚女被雨水淋濕，恤衫透視出入面嘅「底蘊」又真係幾過癮嘅！今日為大家介紹嘅豪雨系列就帶出雨水淋濕身嘅誘惑喇，當中本仙最鍾意野咲美櫻主演嘅《突如其來的大雨讓我渾身濕透》，一來美櫻斯文又好波，白恤衫濕晒之後，透現出鮮艷內衣同豐滿巨乳，畫面夠晒誘惑，二來美櫻對待鄰家男孩夠晒溫柔體貼，埋牙肉搏時又夠晒肉緊，令作品精彩度激增！