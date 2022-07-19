陳宇琛宣布老婆林佑蔚佗B女　滿足阿媽恨生女心願

藝人陳宇琛（Sam)、戴夢夢、高皓正和李日朗今晚（19日）組成「四葉草」，與王梓軒組的「演鬥Gang」隊參加節目《思家大戰》。陳宇琛太太前有線主播林佑蔚現懷有4個月身孕，預產期在12月，Sam透露太太今胎佗B女，媽媽知道是孫女後，比他們更興奮，原來陳母一直恨生女，誇張到在Sam小時會買粉色衫給他穿着，笑言現在當是補償給媽咪。而BB中文名交由父母改，希望選一個有意思又好聽的名字，故相當有壓力，他名字中間的「宇」字是依據族譜，不過女兒將不會跟隨族譜，他偏向選取一個單名，英文名他已有幾個想法，希望待BB出世後才作決定。

提到太太佗B狀態不錯，胃口亦很好，並突然愛嗜辣，笑言會盡量滿足太太，由他親自下廚，他稱太太讀營養出身，故不會辣得太過分，亦從媽媽輩朋友中聽取經驗。2002年拍《當四葉草碰上劍尖時》，是他20年前的作品，提到離開無綫已10年，今次踏入電視城感覺百感交集。他說：「早前同一班後生仔拍劇，佢哋睇我套青春戲大，有啲後生到都未睇過。今次返嚟TVB，好有親切感，但又好陌生，硬件在但軟件就不太熟悉。」他說當遇到熟人時好感動，如一見李思捷就忍不住攬着他，笑言雖然疫情關係，都忍不到要攬攬。「今日一路開車入嚟，諗起以前第一日踏入電視城，好多感覺湧來，有笑有淚，以前呢度係第二個屋企，每個星期都返來開工，留咗好多腳毛，（想再合作？）睇緣分，希望有機會返嚟拍嘢。」