劉青雲「Fit佬」上番身　自嘲慢動作演員

劉青雲、湯怡、吳浩康等英皇電影《神探大戰》演員與老闆楊受成，今晚（19日）在尖沙咀出席首映禮，捧場嘉賓星光熠熠，包括出爐「影后」劉雅瑟、張敬軒、洪金寶與太太高麗虹、溫碧霞等。

男主角劉青雲與身兼監製、導演及編劇的「最佳拍檔」韋家輝相隔9年後再合作，新片在內地上映至今票房已超過4億人民幣，兩人感到相當滿意，韋家輝說：「暑假好多對手，有幾日做到單日冠軍，有咁嘅成績好開心。」青雲表示：「佢哋滿意我就滿意，都好開心，港產片有個幾好嘅現象出咗嚟。」至於香港票房，他則認為難以估計，要視乎香港疫情數字，希望觀眾捧場之餘亦安全。

講到《神》動作連場令青雲身形弗爆，韋家輝說：「佢真係愈來愈fit，一埋位就畀足101分，於是我又再加多啲畀佢。」問到青雲可有被動作片嚇怕？他笑說：「唔會，我不嬲都係動作演員，不過係慢動作演員，唔使快嘅，韋生亦好清楚我做到乜，有信任同安全就可以踏出多一步，如果觀眾想睇都會繼續拍，不過都係慢動作。」

暑假檔青雲除了《神》上映，隨後有《明日戰記》接力，他指不少電影也因疫情漂泊多時，準備泊岸上映。韋家輝則透露疫情期間寫了兩三個劇本，正等待審批，因拍上癮，新片同樣是動作片。