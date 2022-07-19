苗條身材可謂網紅嘅必要條件之一，不過係咪係每個人都鍾意呢種「薄身」嘅Body呢？如果睇過韓國網紅河妍嘅性感福利相嘅話，相信會覺得豐腴嘅身材亦一樣咁迷人吸引！

豐腴誘人

喺現今嘅審美觀，苗條身材可謂網紅嘅基本要求，否則大家唔會喺網上見到一眾豐乳盛腎，同時擁有纖腰嘅性感索郎嘅自拍相。雖然唔少男士都知道，呢啲咁誇張嘅身形靠修圖出嚟，但如此魔鬼級嘅身材，往往最能捕捉男士嘅眼球。不過喺韓國首爾出生嘅河妍，雖然擁有一對豪乳及渾圓盛臀，卻一啲都唔介意展露稍為豐膄嘅腰部，而佢就係憑住呢份坦誠成為人氣網紅。

佢坦言為咗唔想令胸部縮水，所以唔會刻意減肥，平日鍾意食乜就食乜，不過唔代表佢嘅

飲食唔健康，佢仲會喺社交網分享健康飲食，推介各種天然飲食嘅同時，亦會分享均衡飲食餐單。既然係咁，點解佢近排嘅身形會有啲發福呢？河妍笑稱係因為疫情期間少咗去健身室所致，等到疫情放緩後，就會努力做運動Keep Fit。

露肉度高

其實河妍曾經瘦過，2013年佢係舞蹈團體「May Queen」成員，同時亦以藝名「Queenka yeon」開設兩個社交頻道，一個主要分享佢嘅最新動向及火辣福利相，另一個則分享佢舞蹈表演，隨住人氣人氣大增，更開設埋打機直播頻道，正式成為韓國BJ界嘅一分子。如果有睇佢近年嘅網上直播，相比起2013年舞蹈團體成員嘅佢，就會發現當年嘅佢身形纖瘦。

據河妍解釋，因為當時要經常練舞，體能消耗大，自然能夠保持苗條身材，只係隨住練舞時間減少，身形亦隨之而變豐腴唔少，雖然條腰粗咗啲，但係上圍愈嚟愈豐滿，更變成家陣觀賞性十足嘅爆乳。正因為擁有如此天賦本錢，佢亦唔介意喺直播中大騷乳溝，加上露肉度高，令佢成為人氣網紅。

Profile

出生地：韓國

身高：165cm

彐圍：37G-28-36

經常喺網上分享性感福利相嘅河妍，火辣度究竟有幾高？激細件嘅內衣及泳衣，固然令佢一對爆乳有呼之欲出嘅感覺，而佢惹火度最高嘅一輯福利相，在於爆乳側露嗰種誘人嘅渾圓線條，真係有奪人眼睛嘅感覺呀！