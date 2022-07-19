獻出多個第一次︱湯怡處女開槍彈殼擦傷險破相

湯怡今晚（19日）在尖沙咀出席英皇電影《神探大戰》首映禮，她回想電影轉眼已拍了4年，開心終於上映。片中扮演警察的她有多個第一次挑戰，既追賊又要開真槍，更有不少爆破場面，她說：「所有嘢都係第一次，喺廟街第一次開槍都有啲驚險，拍攝途中覺得隻耳仔有啲痛，原來畀彈殼擦傷咗耳仔。（擔唔擔心會刮到面破相？）都會擔心嘅，唔知道彈殼殺傷力咁犀利。（仲敢唔敢再拍作片？）都仲想拍，希望可以同人對打。」

湯怡指另一場在吊臂上開槍的戲份，雖然有扣上威哋，但也嚇到腳軟。後來與陳家樂更有一場跳海戲，她笑說：「我哋都識游水，但喺個海度都有少少怯，我就放棄咗，畀咗個水泡家樂攬住。」

而吳浩康亦與陀住8個月BB的太太郭思琳出席首映禮。腹大便便的她讚BB相當乖，佗得相當舒服。問到快將為人父母可緊張？兩人皆表示心情開始緊張，吳浩康更擔心預算順產的太太生BB時會好痛，當然會陪太太入產房，但又擔心自己到時會有奇怪反應，但也希望與太太一起經歷。

講到《神探》緊張刺激，可會刺激到BB，郭思琳笑說：「唔怕，我同BB係用鬼古嚟做胎教，自己鍾意靈異嘢，人哋胎教就聽莫扎特、貝多芬，我哋就晚晚聽鬼古。」吳浩康則指為了平衡一下，也多播放聖經及自己的快可讓BB聽。郭思琳則希望在產前狂擦西瓜及生冷食物，因生BB餵母乳就要開始戒口。