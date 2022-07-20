【是日通勝】

農曆六月廿二

壬寅年 丁未月 甲戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、祭祀、結網

忌：動土、開倉、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、30、32、47

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：財運稍遜，貪心會影響判斷力，投資易中伏。

金牛座：整體運勢中規中矩，事業上要有多些責任感。

雙子座：幸運指數排第一，事業運最強，表現受認可。

巨蟹座：事業運不是太好，應做好本分，抱怨沒好處。

獅子座：感情關係現暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

處女座：投資運一般，貿然下注有可能招致金錢損失。

天秤座：不必跟別人作無謂比較，否則等同自尋煩惱。

天蠍座：財運上升，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

人馬座：工作運欠佳，拍馬屁難過關，還會招人話柄。

山羊座：財運非常好，投資可進取一點，收穫勝預期。

水瓶座：獲幸運之神眷顧，單身者有望打破感情悶局。

雙魚座：逞強性格易惹麻煩，處理公務最好腳踏實地。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 人緣旺

（跌）龍 多阻滯

鼠：精力充沛，謀事獲朋輩支援，事半功倍。

牛：人緣甚佳，陪家人談天說地，樂也融融。

虎：沒有壓力和煩惱，能和身邊人和睦相處。

兔：神采飛揚，溝通力強，謀事易贏得掌聲。

龍：是日沖煞，運勢欠佳，宜檢討做事手法。

蛇：腦筋轉數快，可於職場競爭中佔得先機。

馬：運氣超好，為身邊人分憂，利拓展人脈。

羊：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

猴：上進心強，趁機進修增值，事業可得益。

雞：別把煩惱放在心上，提防壓力拖垮健康。

狗：財運低迷，謀事要小心，破財風險極高。

豬：有正財運，宜努力工作，可望多勞多得。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

收納風水宜忌

香港的居住環境狹窄，要將一家幾口的雜物好好收納，很多人會借助櫃子來將物品分門別類，但當中需留意幾個風水陷阱，以免一個不慎而破壞了家中的風水。

天花櫃宜加燈：為了增加屋內的儲物空間，有人會在通往房間的走廊上裝置走廊儲物櫃，但謹記在儲物櫃面或底需添加燈飾，務求保持走廊空間燈火通明。同時，切勿在天花儲物櫃內放置具有煞氣的攻擊物品，例如利器及電器等，只宜放置被褥或季節性衣服。

床底宜通風：住所空間有限，睡床卻是覆蓋面積最廣的家具，所以很多屋主會善用床下的空間，例如採用油壓升降床墊，或床架下放置儲物抽屜，將雜物全部放進去。但其實床底適宜通風，讓空氣流通，尤其是小孩子的睡床下要整理得更好，不要擺放具有摩打的電器和骯髒的物品。其實雜物容易惹塵埃污垢，床下過多雜物會影響身體健康。

組合櫃勿三尖八角：從玄學角度來說，家居設計着重平衡統一，所以在設計客廳的櫃子時，切忌設計成不規則的幾何圖形，甚至是「三尖八角」；或將不同材質組成一個櫃子，因為此舉易在視覺上造成「雜訊」，令人有壓迫感，讓居住者性情反覆，容易亂發脾氣。選擇組合櫃的飾面時，要以圓潤柔和為主；顏色則以中性色如米色為佳。