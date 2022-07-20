新片同畢彼特合作！Joey King海量廣告冠絕荷里活

現年23歲的美國女星Joey King最近與「荷里活男神」畢彼特（Brad Pitt）合作拍新片《殺手列車》（Bullet Train）， 原來是童星出身，曾是灸手可熱的廣告小明星。拍過的廣告超過100部。對於一個小小小演員來說，這個數目相當驚人！

而她為了演好角色而曾4度剃頭演出，其中包括2012年的《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）、2014年的《笑笑小家庭》（Wish I Was Here）以及2019年的《The Act》等。絕對係為藝術而犧牲！