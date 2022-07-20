新片同畢彼特合作！Joey King海量廣告冠絕荷里活
2022年07月20日 00:01
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現年23歲的美國女星Joey King最近與「荷里活男神」畢彼特（Brad Pitt）合作拍新片《殺手列車》（Bullet Train）， 原來是童星出身，曾是灸手可熱的廣告小明星。拍過的廣告超過100部。對於一個小小小演員來說，這個數目相當驚人！
她早於4歲時已入行，為一間美國粟米片公司拍攝人生中首個廣告（https://www.youtube.com/watch?v=UVRLWurz5Fw）。小小年紀的她由於生得好可愛，因而令廣告大受歡迎，成為廣告界一顆耀眼的新星！自此廣告不絕，曾為美國多個品牌包括最大型的超級市場沃爾馬拍過廣告，短短3年時間她就已經主演過104個廣告。數量驚人！而到了6歲時，她接拍首部電影《Grace》。此外，她亦接拍過多部電視劇集。而到了9歲時，她就在合家歡電影《搞怪小妹豬》（Ramona and Beezus）中首度擔任女主角。同片還有Selena Gomez，她們更因此而成為好朋友。Joey曾說過片中個角色改變她的生命，而自己亦因此而好感恩。她曾說過能夠做自己最喜愛的工作而感到是世上最幸運的人。
而她為了演好角色而曾4度剃頭演出，其中包括2012年的《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）、2014年的《笑笑小家庭》（Wish I Was Here）以及2019年的《The Act》等。絕對係為藝術而犧牲！