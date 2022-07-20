內地娛圈禁令一籮籮　鹿晗操肌剷青除「娘味」求生

接連發生失德藝人事件後，內地為整頓演藝圈，廣電局先後推出逾20項禁令，對明星形象與拍攝題材均有所規範，當中愛情戲劇不可太甜蜜，同志題材「可轉為友情」，穿越、妖怪等情節一律被禁，至於男星不可太「娘娘」，連穿耳洞也是死罪，需打格仔「侍候」，而女星亦禁在劇中太多濾鏡，不鼓吹病態美。

限娘令

一向被形容美得似女孩的前韓團EXO內地成員鹿唅，因廣電總局禁「娘娘」畸形審美眼光，已經很久沒有新劇推出，為求「生路」不惜操肌，留鬚及短髮示人，以展示剛陽味道，連鹿唅前隊友黃子韬，早年走韓風濃妝艷抹，近來亦轉型大騷肌肉，反差極大。

陳情令

由內地頂流小生肖戰與王一博主演的《陳情令》，被認為是男男劇代表作，該劇基本上沒有女主角，只有兩個男生發生曖昧感情，其中一場醉倒同床戲，還大喊「哥哥」，更令網民熱烈討論，但自列明不能出現「同性戀」後，男男之愛描寫已絕迹。

三生三世枕上書

楊冪擔任女主角的《三生三世十里桃花》紅極一時，即開續集《三生三世枕上書》，由楊冪旗下當紅花旦迪麗熱巴接力擔正，豈料劇集被指宣傳妖怪神力，加上有穿越情節，一口氣犯足三大禁忌，導致播出時間一改再改，終要重新審查，將劇中宣揚鬼怪部份大幅刪除，最後才得以上架。