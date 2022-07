歌手張進翹 (Mansonvibes)早前擔任加州美酒月音樂活動的壓軸嘉賓,他稱對杯中物的認識大多來自電影,他喜歡電影《Sideways》和《A Walk in the Clouds》,受電影的熏陶,對葡萄酒的感覺是愛情和浪漫,他說:「今次獲邀請時,收到佢哋一張 Innovation 嘅明信片,和簡介歷史故事,我做咗少少 Research,先知道原來電影 《Bottle Shock》 講嘅就係喺1976年發生嘅重要事件 「Judgment of Paris」,看到一個傳奇故事誕生。對我嚟講,呢種勇於創新、大膽求變,同音樂創作上嘅追求一樣,其實都係一種浪漫。」

Mansonvibes獻唱了《QUEST?ONS 》和《今天我不想做嘢》等多曲歌曲,稱選了部分跟仲夏之夢有關,是為了讓大家可以沉浸同享受夏天的愉快和浪漫氣氛。