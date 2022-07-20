【IB攻略】生物化學科　取得Level 7的四大特點

上星期IB考試成績剛剛出爐，筆者今次訪問了有許多學生在本次考試中勇奪Level 7 的生物化學科導師Karina，為同學分享他們有甚麼常見特徵。

1.有前瞻性和計劃

很多奪得Level 7的同學，在正式開始IB學制前的暑假，已經主動跟Karina導師預習IB課程，到學校老師正式教授時，就可以投放更多時間在整理Notes 和操練Past Paper上，在測驗、考試時就能夠更容易找到考核的重點。

2.目標感強

有很多在本次勇奪Level 7的同學，在進入IB學制前，就已經有明確的目標，知道自己將來於大學想選修甚麼科目；例如一些想讀醫科的同學，知道生物和化學科很重要，故不論學習中遇到多少困難，強大的目標感能夠令他們迎難而上，始終保持住着Level 7的成績。

3.精益求精

在化學和生物科中，今年IA佔公開考試的比重達24%，比以往20%還要高，Level 7的同學大多在提交初稿時，就已經把它當作最終版本，並以拿滿分作為目標，所以待老師批改初稿，他們便能夠根據老師的提議，針對性地進行修改，因而更容易達到Level 7 的要求。Karina表示，多數取得Level 7的學生，IA 初稿都能夠到達20分以上（滿分為24）。

4.自律

在假期時，他們大多主動要求加堂，一是希望好好利用暑假鞏固已學習的課題，二是希望能利用暑假先學習IB Year 2的課題。雖然他們堂上也有反映，知道有同學正在放鬆、玩樂，但他們願意放棄眼前的假期，專心把時間放在學業上，而每次Karina導師交帶的功課都能準時完成，沒有因為假期而分心，難怪於公開試能取得佳績。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣