備戰之選　升級競速跑鞋

備戰固然重要，不過大家記得不要在大太陽下練跑，清晨或日落後是最佳的練跑時間。（互聯網）

雖然夏日跑步會有些熱，汗也會流得更多，但這些都不是放棄操練跑步的藉口。一段時間沒有練跑，跑步速度就會愈來愈慢，而且到馬拉松賽事重新開放，就會難以習慣跑畢全程。今次為大家推薦新款競速跑鞋，大家可以穿着新跑鞋，在陽光沒有那麼猛烈的時候練習跑步，備戰半馬或全馬。另外，同步登場的一款運動拖鞋亦加入紓緩疲勞功效，適用於賽後或練習後穿着，為跑手的修複時期提供保護。

科技競速跑鞋

ASICS最新的METASPEED+系列，分別推出了METASPEED SKY+及 METASPEED EDGE+兩個鞋款，為步幅型和步頻型跑手帶來針對性的加速改良，讓大家更輕鬆地練出佳績、創造PB。今次新作無論於離地高度、前後腳掌落差及中底厚度三方面都作出升級，好適合實戰類型跑手。加上採用品牌最輕及最具彈性的FF BLAST TURBO中底材料，例如METASPEED SKY+所搭載的推進型碳板，就比起上一代中底材料體積增加4%，回彈效果強勁，令到落地的每一下，腳掌的承受力都會更好。而METASPEED EDGE+搭載的碳板，位置下移且增大弧度，對比上一代的中底材料體積增加超過16%，有助跑手保持跑步節奏，練習和比賽時發揮更穩定。

3D立體拖鞋

練習或完賽後，雙足最需要紓緩壓力和疲勞，所以品牌今季也帶來首款ACTIBREEZE 3D立體拖鞋。這對通過參數化設計和先進的3D打印技術打造而成的拖鞋，採用穩定性十足的包裹設計，表面是由許多小洞，形成極寬大的網面鞋床，加上其密集的網格小洞透氣度極高，能降低腳平面的溫度與濕度，達到紓緩作用，於練習或賽後穿上有助放鬆雙腳壓力，快速恢復實力衝刺。

訓練跑鞋

New Balance近日推出的FuelCell SuperComp Trainer，為系列內最頂尖的設計，搭載極厚泡綿中底FuelCell。前掌及後跟厚度分別達39mm及47mm，讓跑手每一步都感受到驚喜的回彈力。加上採用Energy Arc拱形碳纖板技術，令中底內有特別設計的空隙，儲存更多能力，推進跑手的每一步。