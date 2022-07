樂壇小天后Billie Eilish同一般美國年輕人一樣對日本動漫情有獨鍾!她曾公開表示最愛日本動畫大師宮崎駿的電影,其中最愛就是他的經典動畫《千與千尋》!

她表示宮崎駿的作品令她在創作上受到重大啟發,她對片中出現的白龍尤其最愛。而她更大爆當年與兄長睇《千》時,他因為對片中千尋的父母變為豬而感害怕。他更因此而嚇到要睇心理醫生。相反,她就對該睇到大表過癮!除了《千》之外,她亦表示自己亦是《龍貓》的粉絲。幾年前,Billie更與日本視覺藝術家村上隆合作為她的MV《you should see me in a crown》創作動畫部分。

除了在創作上深受日本動畫影響之外,Billie亦是日本漫畫《JoJo的奇妙冒險》擁躉。她初出道時的造型深受《JoJo》中的角色造型所啟發。而去年,Billie亦穿上另一日本漫畫《NANA》主題的白色T恤上陣。實行以行動向日本漫畫文化致敬!