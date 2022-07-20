【簡潔生活學】炎夏的視覺涼感

夏日熱辣辣，平均氣溫都超過攝氏30度，過幾天（周六）更是「大暑」，天文台預料氣溫將達34度，有機會成為1972年以來的最熱大暑。消暑方法除了歎冷氣吃雪糕，其實也可以嘗試「視覺涼感」！

「心靜自然涼」，同樣道理，視線範圍，清空無阻自然也感到舒暢。經常建議大家定期整理雜物，為達成「視覺涼感」，最基本就是「減量」，清理不必要的物品，令空間、空氣更為通爽。

最易入手解決的雜物，可以由「小」做起：宣傳單張、信件及收據，其次是報紙雜誌、還有那些包裝盒及紙箱，因為這些物品大部分都沒有留下的價值。成功處理後，可以再清理衣櫃，那些不想穿不再穿的、過時但依然完好，便可考慮捐贈或轉售，甚至捨棄。

當清走雜物後，記住儲物櫃、衣櫃、鞋櫃，甚至乎櫥櫃，盡量放八成滿就好，因為在視覺上不會太壓迫，收納也更容易。

第二部分，可以減少「熱辣辣」的擺設，平時喜愛抱着Cushion或毛公仔，在夏日可以先收起來。轉換一下，放上以夏日或海洋為主題的相片或圖畫；喜歡植物，可以放小盆栽，一來可增加生氣，多看花卉或綠葉，也有助消除眼睛疲勞，心情也更好。

若然要加添收納工具，建議選用籐籃，好處是質料天然、堅固耐用，視覺上也比較清涼。

至於裝扮方面，離不開淺色或粉調色系，材料以麻質或絲質為主，另外，一些快乾物料，也是十分好的選擇。出門時，可自備手帕及水樽，走在街上想要冰涼感覺，可預先雪凍弄濕小毛巾，之後放入密實袋出門，大熱天時用來敷頸超爽！比起用手提小風扇效果更好，最重要是更環保呢～

Profile：Kitty Wong

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