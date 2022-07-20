動漫Phone潮　熱血登場

香港動漫電玩節下周開鑼，一眾ACG迷除了可入場掃精品，坊間亦有不少動漫電玩Gadgets登場，當中以聯乘手機最為吸引。新近抵港有小米與《小飛俠阿童木》合作推出的Redmi Note 11T潮流限定版，由外到內都注入小飛俠元素，連宅男女神Kylie C.鄭杞瑤睇見都心心眼！

科幻設計

Redmi Note 11T潮流限定版以阿童木的未來機械世界為設計靈感，銀色包裝盒印有小飛俠半身像，打開機身更會發現機背刻有小飛俠鉑金立體浮雕，並以半透視形象示人，零件細節一覽無遺，科幻感極重。其他細節包括跟機附有3張主題貼紙及保護殼；系統預載別注背景、圖示及開機動畫等，製作完全粉絲向。硬件則基於Pro+版打造，內建6.6吋144Hz LCD屏幕、Dimensity 8100處理器、8GB RAM+256GB ROM、6,400萬像素三鏡頭，以及支援120W快充的4,400mAh電池等，戰鬥力驚人！

火影駕到

Realme GT NEO 3火影忍者特別版全球限量5,000台，機身用上主角渦卷鳴門的標誌橙色，並於金屬AG玻璃鏡頭面板，刻入木葉及《火影忍者》標誌。另預載主題背景、Widgets及充電介面，包裝更採用忍術卷軸造型，誠意十足。其他配置包括Dimensity 8100處理器、6.7吋120Hz刷新率屏幕、5,000萬像素3鏡頭及150W快充等。

飛彈包裝

OPPO Reno7 Pro英雄聯盟限定版用上遊戲角色金克絲的「超究極死神飛彈」包裝，附有專屬手機掛件、金克絲塗鴉手機殼、子彈頭卡針及印有死神飛彈圖案的充電器與充電線。手機規格方面，搭載6.5吋屏幕、Dimensity 1200-MAX處理器、5,000萬像素3鏡頭及4,500mAh電池。

老變雙雄

《變形金剛》是動漫界長青Icon，Nubia特別把旗下RedMagic 7及7 Pro，分別改造成柯柏文及麥加登典藏套裝，並於金屬機背沉雕博派及狂派標誌，霸氣十足！兩機均預載動畫角色主題，附送渦輪散熱背夾、卡針、正版授權徽章及165W氮化鎵充電器。此外，兩機統一用上6.8吋屏幕、Snapdragon 8 Gen 1處理器及6,400萬像素3鏡頭。

原神加持

OnePlus與人氣遊戲《原神》合作推出OnePlus 9RT限定禮盒，機身改用淡薄荷綠「青空結界」配色，包裝具備3D角色立牌、主題保護殼、背夾式散熱扇、人物海報與徽章等，買機仲可經《原神》國服兌換虛擬寶物。手機內置Snapdragon 888處理器，屏幕用上6.62吋E4 AMOLED材質，並內置4,500mAh電池。