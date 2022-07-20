麥明詩有新仔大晒　生B推畀阿媽湊

「十優港姐」麥明詩媽媽麥何小娟今日（20日）在會展推出育兒新書，一家四口總動員到場支持。麥明詩（Louisa）與媽媽接受訪問，麥太指女兒小時候相當曳，哥哥麥明山則有點過度活躍，Louisa說：「我係硬頸，媽媽識得用一啲正向方法，去幫助我哋處理，專注學習方向。」麥太又爆女兒小時候因缺乏自信少說話，後來為她建立自信，變得喜歡與人談話。Louisa講到媽媽新書主題不做虎媽：「我由細到大都係開心嘅，喺一個低壓嘅環境下讀書，唔知點解就會自動自覺讀書。」問到她將來是否也不會做虎媽？她說：「呢方面會同媽媽取經，最好佢幫我湊埋，我就負責搵錢。」

麥明詩近日自爆轉任文職後異性緣大增，麥太被問到可有見過女兒的男朋友？她笑說：「冇呀，都有催佢，但係怕有反效果，唔敢催太多。」Louisa則笑說：「太多喇（指男友），費事煩到我阿媽。」講到今日DSE放榜，Louisa鼓勵考生，她指身邊不少人因讀書成績好有好成就，但即使成績不好，憑其他方面的能力，也能夠有成就，認為世界變得很快，需要保持留意世界需要甚能力，可能會是做人技巧、科技、創意等，自己也提醒自己要不斷提升自我！