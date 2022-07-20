戀愛Staycation︱陳俞希摩洛哥拍節目有艷遇

ViuTV全新節目《戀愛Staycation》將於7月25日開始播映，3位節目主持人強尼、陳俞希 （Hailey）及許寶恆（Alice）今午（20日）為節目宣傳分享拍攝感受。強尼表示今次參賽者比他預期中較放，他說：「香港人向來比較保守，但佢哋唔怕喺鏡頭前攞自己真性情出嚟，係有啲喜出望外。」

他笑言自己離開戀愛市場多年，反觀兩位拍檔則唔依然運作中，又指34歲的Haliey正值狼虎之年，問她到外地拍節目時是否有艷遇，還取笑叫她應該隨身攜帶當年拍攝的寫真集，遇到心儀男士就即場送給對方，她表示的確有認識到異地男士：「前排同陳安立去咗摩洛哥拍節目，我當時冇行動喺度遠觀，佢見我好怕醜，話呢個年紀唔可以怕醜唔好等啦，要進擊啲，就幫我同對方交換咗聯絡，有傾幾吓偈咁。」

Hailey又爆Alice於今次拍攝時睇中一位參賽者，還爆她曾表示好想落場參加，強尼則取笑Alice見到靚仔時重現了參加《造星4》時那種渴求目光，Alice指今次節目中的確有靚仔，但當了解對方性格後便沒興趣了，問到她喜歡類型，她説：「鍾意啲比較成熟，可以相差7、8年嘅。」3人表示今次參加者的投入程度令他們也看得很肉緊，令自己也代入其中，就像自己拍拖一樣有心跳感覺，亦時有戥他們不值。

談到《全民造星5》將會加入外地參賽者，Hailey表示好期待：「想睇吓外國參賽者佢哋學嘅舞種、Style同香港未必一樣，應該可以帶嚟衝擊。」Alice則説：「今次範圍大咗，應該會有更多高質參賽者。（會唔會用師姐身份去睇吓？）可以客串個環節都好嘅。」強尼即笑指到時可設一個「HugHug區」方便Alice到時可抱抱落選參賽者，而4屆《造星》均擔任主持的他説：「今次有唔同地方嘅參賽者，大家嘅文化背景，甚至語言溝通上都會有唔同，會有唔同化學作用。」