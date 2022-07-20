JW譚嘉儀先拔頭籌　香港金曲頒獎典禮齊齊獲獎

由無綫及港台合辦的第一屆《香港金曲頒獎典禮》將於本周日舉行，今日大會頒發「最佳劇集歌曲獎」金銀銅獎，結果由JW的《我不想別離》得金獎；譚嘉儀的《不可能發生》獲銀獎，而Gin Lee(李幸倪)和蕭凱恩合唱的《這種親》得銅獎，但Gin Lee因有工作在身而未能出席。

以往在《勁歌金曲頒獎禮》上，「劇集歌曲獎」均由吳若希(Jinny)及菊梓喬(Hana）囊括，問到JW和嘉儀取代兩位大師姐？JW表示：「冇話代唔代替，一路都好多新歌手，好似『聲夢』嗰班學員都出嚟唱新劇集歌，我哋兩個都focus自己啲歌度，好似嘉儀就推出咗《不散》，我就專注啲non劇集歌，公司都好畀心機幫我哋做歌。」嘉儀就覺得劇集及非劇集歌都愛唱，最好雙線發展，不過相比往年，近年就較少唱歌劇集歌。

JW又說自己除愛唱劇集歌外，自拍畢新劇《痞子殿下》後亦愛上演戲，所以最理想是參演劇集之餘，再可以唱埋劇集歌，問是否要加簽合約？JW反問：「點解呀？」又指只要有機會發揮演技的劇集就好想參與。而嘉儀亦順勢自薦拍劇，因已有3年多沒接劇，問是否要向劇集監製敲門送月餅？她笑言：「呢啲年年都要啦。我最想演有關『手查』單電車、貨車及水上活動嘅戲。」

JW談及《痞子殿下》快將播出，她指和劇中的陳瀅、周嘉洛、陳瀅及朱敏翰成為好朋友，問陳瀅、周嘉洛傳緋聞，她代澄清：「佢哋唔係一對，冇呢啲事，我哋4個一齊係好好嘅朋友，（你點知佢哋冇嘢？）咁我哋一齊拍劇嘛，只係我哋關係太好，先畀人產生其他聯想，但我特別平反，亦冇特別講啲乜嘢。」

同場的TVB Music Group行政總裁張仲恒接受訪問時，頒獎禮有別於過往的《勁歌金曲頒獎禮》：「就算歌手冇到都會照有獎，以示公平。」又透露Jinny、吳業坤、胡鴻鈞、谷婭溦因身在內地未能出席，至於Hana可會到場？他說：「佢喺香港，應該會到。」又謂已邀了男圑MIRROR出席，不過佢哋回應咗未能出席。」