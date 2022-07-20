百花獎︱吳京易烊千璽角逐影帝　張小斐爭影后

內地男星易烊千璽於影壇發光發亮，上年奪得百花獎「最佳新人」的他，今年獲提名「男主角」，與吳京、劉燁及劉譯爭獎，而他亦同時獲提名「男配角」獎。之前於「金雞獎」封后的張小斐，今次以同片角逐「女主角」獎項。

內地第36屆百花獎將於月尾在武漢舉行，今日（20日）大會公布觀眾投票最高5強的候選名單，當中，電影《長津湖》、《你好，李煥英》、《奇迹·笨小孩》、《送你一朵小紅花》及《中國醫生》均入圍影片獎提名，而除了《你好，李煥英》外，4部獲提名的全都是由易烊千璽擔演。上屆憑着電影《少年的你》於此頒獎禮奪得「最佳新人」的易烊千璽，今年亦分別憑着《奇迹·笨小孩》及《中國醫生》提名「最佳男主角」及「最佳男配角」兩大獎項，成績斐然。而其餘入圍「男主角」的包括有電影《守島人》的劉燁、《長津湖》的吳京及《懸崖之上》的張譯。

而「最佳女主角」方面，上年憑着《你好，李煥英》奪得「第34屆中國電影金雞獎」「最佳女主角」的張小斐，因其精湛演技被封為「國民媽媽」，一夜成名，而今次於百花獎，她亦憑同一電影角色「女主角」獎項，其餘入圍的女主角有張子楓、鄧家佳、袁泉等，向來被指「戲屎」的劉浩存擔演《送你一朵小紅花》，但卻沒有入圍女主角獎，反而憑電影《懸崖之上》提名「女配角」，但最終5強都不入。

至於「最佳導演」方面，入圍的有陳凱歌、徐克等，而賈玲就同時有3項提名，包括「最佳女演員」、「最佳導演」及「最佳編劇」。