白色強人II︱馬國明都輸！祝文君崩潰爆喊搶Fo

藝人陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠、張曦雯等演出的無綫新劇《白色強人II》，將於下周一（25日）晚首播，新一季大、小醫療個案超過130宗，為確保真實及準確性，劇組事前做足準備功夫，一眾手術均有專業醫療團隊駐場指導細節，無論大小手術的拍攝過程亦相當認真，面對複雜的手術，還需時兩天拍攝。於首集已交代明成北的醫護人員要同一時間處理「誤吞戒指」及嚴重事故地盤工人墮樓意外，氣氛緊張、節奏緊湊。

雖然馬國明、郭晉安等醫生已相當搶Fo，不過早前劇集於網上播出後，首集焦點落在已故藝人祝文君身上，飾演患有「結節性硬化症」病人的文君，於庭上真情剖白：「你哋唔係我，根本唔會體會到呢個病對於我兩母女係幾咁辛苦。」之後她展示「巨肚」，繼續崩潰爆喊：「我肚入面生滿晒腫瘤，根本唔會有老闆願意請個咁嘅怪人做嘢，係咪我哋啲窮人，條命就唔值錢？我真係唔甘心呀，我唔想死呀！」由於文君說出的每句話均甚有感染力，網民紛紛留言讚專業，並為其離世大嘆可惜。據知文君為了培養情緒，刻意一早抵達拍攝現場，靜靜坐在一旁培養情緒，最終為時長達三分鐘的獨白戲，一Take過完成拍攝，令台前幕後大感敬佩。