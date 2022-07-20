鈴原優美　G奶女逃犯

師傅教落做人千祈唔好行錯踏錯，否則搞到自己鋃鐺入獄就終身抱撼，因為鐵窗生涯一日都嫌長！正因為日子難過，所以有唔少在囚人士逃獄嘅新聞，而喺日本寫真界亦有一位「女逃犯」，佢就係擁有G Cup巨乳嘅鈴原優美喇！

巨乳豐臀

日本寫真界有好多女優都係一邊拍寫真一邊喺樂壇發展，好似天羽希純、長澤茉里奈呢兩位童顏巨乳寫真妹咁，本身亦係美少女組合嘅成員，而除咗佢哋之外，今日同大家見面嘅鈴原優美亦係其中一位。

今年28歲嘅佢，比起初出道嘅時候天真可愛感覺係減少咗，但係女人味就愈嚟愈濃，顰笑間仲散發出一股攝人神韻，唔少人都覺得佢依家更有吸引力添。而身材方面亦有所改變，不過係變到更加誘人，上圍對G奶依然飽滿堅挺，美股亦夠渾圓且分量十足，同時腰肢又纖幼咗，令身材曲線美更加明顯，真係超正！

演出舞台劇

優美喺2015推出首隻寫真DVD作品，至今都只係出咗7隻碟，到底係佢懶定唔受歡迎才會咁低產量呢？其實兩樣都唔係，事實上係因為佢工作太忙，所以抽唔到時間拍寫真至真呀！2013年佢以模特兒身份登場後，除咗拍寫真，亦以美少女組合「魁☆New game」成員身份發展歌唱事業，由於佢經常要四圍登台表演，因此差不多每年先推出一部寫真作品。

最近優美做咗「女逃犯」，不過大家唔使驚，佢冇作奸犯科搞到畀人捉入監倉，而係佢加入咗另一個組合「82回目之終身刑」，每個成員都被設定為「逃犯」，四出登台演出舞台劇《囚人達之逃亡劇》。另外亦有一個好消息，就係優美喺頒獎活動「春之TGIF Weekly Playboy獎2022」中勇奪冠軍，佢知道自己得獎之後仲感動到流眼淚添！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-24-35

鈴原優美獲獎之後寫真工作愈來愈多，從其社交網中就可以睇到部分寫真照，以及佢嘅性感自拍照，大家千祈唔好錯過啦！