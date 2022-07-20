越南女郎　耀眼「峰」芒

咪以為着得少布就係性感，仲要身材有料先至可以性感得起，而講到養眼又誘人，今日介紹呢位嚟自越南嘅火辣索女Mon Lysa，絕對係最吸睛嘅網紅之一。

暈晒大浪

炎炎日子最討厭嘅地方，就係一落街已經身水身汗，不過當見到着得少布又性感嘅索女時，心情當堂靚晒，若然見到好似越南網紅Mon Lysa咁好身材嘅話，唔好話視覺透心涼，心情仲會勁高漲呀！

喺越南胡志明市出生嘅Mon Lysa，雖然關於佢嘅個人資料唔多，但從佢喺社交平台嘅分享，可以得知佢成為網紅之前，本身係一位模特兒。佢樣貌俏麗，並且擁有一對足以成為男士焦點嘅迷人巨峰，不過出道初期衣着比較密實，最多只會露少少乳溝益街坊。雖然性感度唔算高，但加埋佢甜到漏嘅笑容，便足以令男士暈晒大浪，呢啲咪就係女神魅力囉！

自稱單身

隨住佢喺模特兒界嘅人氣不斷上升，便開始經營社交平台，而且同時擁有三個不同帳號，一個主要分享性感迷人嘅自拍相，同時亦會透露佢嘅最新動向，另一個則係主力拍短視頻，除咗表演跳舞之外，仲有旅遊及分享美食，第三個主力分享佢嘅生活點滴方，雖然當中性感自拍相唔多，但可以讓大家更加深入了解佢。不過作為男人，當然係最希望想睇到佢嘅性感自拍啦！

話說回來，Mon Lysa爆紅之後，唔少人都關心佢嘅感情生活，雖然佢自稱單身，但喺佢分享嘅生活照中，經常有位型男登場，據聞話係Mon Lysa嘅男閨密，又有傳聞話係佢嘅男友，搞到粉絲籮籮攣呀！

Mon Lysa嘅網名叫「monlysa.2010」，有逾1,200個貼文，超過26萬粉絲，當中可以睇到佢好多性感自拍照，展露乳溝可謂基本指定動作，真係好吸睛！