張達明演「精神分裂」過足戲癮　 徐克展現無厘頭風格

電影《七人樂隊》由七位香港殿堂級導演每人執導一個單元，其中徐克導演負責最後一個單元《深度對話》，時間設定於未來，徐導透露早於2007年已萌生與幾位好友共同執導一部電影的念頭，醞釀多年終於成事。他認為《七》的誕生是件開心事，作為紀念七位導演之間的友情也好，紀錄香港不同年代的回憶也好，他們得以將與自己有關的感受表達出來。

由於《深度對話》故事背景設定於未來，徐導笑言這個題材比較麻煩，因為要花更多功夫去營造未來感。故事發生於一間精神病醫院，一項關於「精神分裂」的醫學研究，「參與者」渾然忘我投入不同角色，以致模糊了自己到底是誰。而張達明及張錦程有扮演研究的參與者，他們笑言拍完單元還未知道究竟他們之間誰是醫生，誰是病人。張達明和張錦程在戲中上演了激烈的對手戲，他們你一言，我一語，不斷顛倒身份，又大講幽默胡鬧的對白。兩人坦言演出難度十足，但也讓他們過足戲癮。他們表示：「可以演呢種睇落好似無厘頭，但其實蘊含深層意義嘅電影，絕對係機會難得。要演到『別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿』嘅感覺的確好考演技，演出嗰時我哋不斷爆肚，要接得住對方嘅對白之餘，又要唔好笑場，又係另一個難度。」