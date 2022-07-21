開電視搞水着選美騷向無綫宣戰　沙律李亦喬統領「胸軍」撼港姐

香港電視大戰一觸即發！無綫與ViuTV近年惡鬥連場，戰況激烈，本屬「隱形戰隊」的香港開電視近半年亦異軍突起，最近更秘密炮製水着選美騷，「槍頭」對準無綫港姐總決賽，擺明宣戰！

近年香港電視大戰相當熱鬧，ViuTV愈戰愈勇，無綫為保「一哥」地位奮力應戰，至於香港開電視由開台以來看似鬥心不強，一直做「隱形戰隊」的角色，過去最受歡迎的節目不過是外購日本節目《空間改造王》。不過，香港開電視最近明顯想起革命，除了推出新節目《香港空間改造王》外，又不斷招募電視台精英籌辦不同類型的節目，不少更是跟無綫對着幹！當中包括請來TVB前高層余詠珊製作與無綫《聲夢傳奇》同類型的選秀節目《就是青春》，而近期推出的綜合資訊節目《一線搜查》，亦明顯對準無綫的《東張西望》來打，再加上早前推出「雙線劇集」搶攻黃金時段收視，攻勢浪接浪！

勝出者簽約拍節目

香港開電視近日再有新搞作，正秘密籌備水着選美節目《夏日水着選舉2022》（暫名），銳意挑戰無綫王牌大騷《2022香港小姐選舉》，因節目推出日期9月25日正是港姐總決賽的日子，此舉明顯是向無綫宣戰！節目現正招募數十位靚女，當中包括模特兒、KOL，主攻樣靚身材正，不設年齡限制，一切以靚行先，以及要夠型格，皆因勝出者將得到藝人合約，並會加入拍攝旅遊節目《重新出發》，與一眾咪神睇齊，出埠拍節目！

今次水着選舉找來有「咪神教主」之稱的無綫前監製張志明做總司令，更大玩貼地題材，在香港尋找一些隱秘靚景、特色魚排及酒店泳池作外景拍攝，務求「低成本、高效益」，一眾參賽者將穿上比堅尼與陽光玩遊戲，應該有所睇頭。除了比堅尼外，參賽者還會有不少特色裝扮，例如早年興起的「美人魚」泳裝都會在選美騷出現。張志明在無綫擔任監製期間，成功令不少籍籍無名的女藝人搖身一變成為宅男女神，當中張曦雯、朱智賢及陳婉衡等就是憑他監製的《3日2夜》彈起，成績有目共睹。

傳媒票選入圍者

賽制方面，參賽者會先出席記者會與傳媒見面，並破格地由傳媒投票選出15位入圍者，之後再接受星級導師全方位訓練，導師有「沙律」張沛樂及「牛雜妹」李亦喬（Monnie）等。由於電視台要求保密，Monnie受訪時只表示：「我知道嚟緊香港開電視會搞一個好特別嘅選美，有收到邀請可能會擔任導師，不過我暫時未知道太多詳情，好似話呢個選美會以泳衣為主題，相信大家好快可以大飽眼福！（會傳授參選佳麗乜嘢心得？）如果我做導師嘅話，會同佢哋分享吓揀泳衣嘅心得，因為唔同身形適合唔同泳衣款，就算係Bikini，都同胸圍一樣，唔同胸形適合唔同款式，最緊要係放大個人優點、隱藏缺點。同埋當然要教佢哋點樣預防走光，避免焦點去咗其他地方，特別係如果性格好似我咁比較豪邁、男仔頭嘅女仔，因為我以前試過中招！」