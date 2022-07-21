【是日通勝】

農曆六月廿三

壬寅年 丁未月 乙亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：會友、交易、移徙

忌：嫁娶、栽種、置業

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、24、27、32

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：留意身體發出的警號，定期體檢對你有好處。

金牛座：冷戰傷感情，適當的包容可避免小事化大。

雙子座：事業運上升，趁勢加把勁，離成功會非常近。

巨蟹座：毋須為錢銀操心，多做善事可令生活更美滿。

獅子座：謀事要懂得分輕重緩急，勿高估自己的能力。

處女座：過得自己過得人，工作上做好本分就無問題。

天秤座：自私自利惹人厭，謀事要顧及身邊人的感受。

天蠍座：運勢好壞參半，謹記做甚麼都要對得住良心。

人馬座：好運降臨，處於順境要懂感恩，忌得意忘形。

山羊座：凡事要向好的方面想，多點笑容可帶來好運。

水瓶座：財運特別強，穿淺黃色衣物可令你旺上加旺。

雙魚座：頭頭碰着黑，求財要循正途，以免惹上官非。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）蛇 惹是非

鼠：桃花旺，有伴侶者是時候享受二人世界。

牛：心態積極，力爭上游，距離成功非常近。

虎：冷靜淡定，面對甚麼難題都能順利解決。

兔：易衝動，怕麻煩，與人相處易發生誤會。

龍：事業運上升，有利求職，易找到好工作。

蛇：是日沖煞，情緒不穩，容易受是非影響。

馬：個性隨和，人緣不錯，行事作風獲好評。

羊：幹勁十足，處變不驚，做事效率受肯定 。

猴：口不對心惹人厭，必須檢討，避免樹敵。

雞：事業順利，一切在掌握中，可名利雙收。

狗：運勢一般，有破財風險，謀事切忌大意。

豬：得財有難度，要有勞而無功的心理準備。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

[ST]風水當旺的地區

由2017年至2043年，北面見水，南面見山，陰陽相對，將會形成一個最為當旺的元素。

早前有報道，影帝級人馬由港島南區的一個富豪屋苑，遷往馬鞍山一個屋苑，為的是要搶奪北面見水，發丁發財的元素。

筆者想指出，單純靠一個北面見水的條件，絕非構成對金錢、事業、名氣有助的唯一元素。屋苑的位置，山水的格局， 將會影響事業上吸金能力的高與低。

就這個馬鞍山屋苑而言，某一個座數的較高樓層，的確是北面見海景；可是由於山水的配合問題，縱然能夠吸金，但在力量上面有高低分野。依筆者之見，影帝級人馬當然不會居住在這個屋苑之內。

筆者認為，區區有好盤，然而單以山水配合計算，港島區由西環至北角位置，面向北面維多利亞港，由現在至2043年，其地理上的格局最高，可給事業及金錢帶來最大的助力。由此估計，聰明的影帝級人馬，自然會選擇在這個範圍內尋覓風水好屋呢！