吳慷仁來港開工睇舞台劇為朱康獻出兩個第一次

台灣藝人吳慷仁疫情下依然片約不絕，繼完成一部馬來西亞電影拍攝後，最近他「訪港」開工，只見隔離完後他充分利用時間，公餘則四出「探秘」及覓食，且不時於社交平台分享自己所見所聞，又親自回覆相關留言。

近日他獲邀去欣賞朱柏康主演的舞台劇，二人於後台一見如故，合照時後者更主動「獻吻」，場面搞笑，對於朱柏康（朱康）的表現，吳慷仁讚口不絕：「好厲害的演員，好認真的演員，好令人敬佩的演員，但其實之前看過《金都》、《濁水漂流》後就喜歡他很久了～今晚他笑着說…我給了他兩個第一次，一個是第一次在香港看舞台劇，另一個第一次是…不太方便說的秘密…」

而身處香港這段時間，吳慷仁愛乘港鐵出入，相當貼地﹗他更自爆「好人好事」謂：「前兩天在地鐵站準備下車的同時，隔着玻璃看到了一個女孩準備起身上車，我下車，她上車，但看見她起身的時候小皮夾掉了，我下車就一直指着她，然後指地上，但她沒發現，跟她擦肩而過的時候，我轉身撿起來在關門前拿給她，做了件好事，讓自己心情不錯。八達通加值的次數變多了…決定多放一點，下個月底前一定用得完。」無意中自爆8月底才離開，相信不少香港粉絲都期待有機會與他「擦肩而過」。