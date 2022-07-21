「掌摑事件」冇損收入！韋史密夫收近3億片酬拍新片

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）今年初在《奧斯卡金像獎》上因即場掌摑諧星基斯洛克（Chris Rock）而被荷里活全面封殺「斷米路」，最近有電影雜誌公布荷里活明星的片酬榜時就透露在「掌摑事件」發生前，韋拍攝電影《Emancipation》時收3,500萬美元（約2.74億港元）排最高片酬次席！

而排榜首就是荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise），他接拍《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）的片酬加票房分紅高達1億美元（約7.84億港元）！至於其他一線男星如里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）收3,000萬美元（約2.35億港元）接拍新作《Killers of the Flower Moon》，而畢彼特（Brad Pitt）就同樣收3,000萬美元接拍未定名的一級方程式題材新片。

至於女星方面，澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）就成為女星之中最高片酬一人！她以1,250萬美元（約9,800港元）片酬接拍真人版《Barbie》電影。而與她在片中合作的加拿大男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）就收同等片酬。至於僅次於瑪歌排最高片酬女星第2位就是現年18歲的《怪奇物語》（Stranger Things）人氣女星Millie Bobby Brown，她以1,000萬美元（約7,840萬港元）接拍Netflix電影《天才少女福爾摩斯 2》（Enola Holmes 2）。此外，同樣憑拍劇走紅的美國女星Anya-Taylor Joy就被雜誌透露收180萬美元（約1,411萬港元）接拍新作《Furiosa》。